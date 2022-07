TS – Inter, Skriniar via per motivi di bilancio? Il club fissa le condizioni

L’Inter vuole tenere Milan Skriniar (ne ha parlato così Handanovic), ma tutto dipenderà dal mercato. Arriveranno offerte irrinunciabili per il giocatore? Se sì, quando? Sono diversi i punti interrogativi attorno al centrale di difesa e oggi Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni poste dai nerazzurri per un suo eventuale addio. “Lo scenario oggi è leggermente cambiato, ma non si può escludere al 100% - non lo hanno fatto neanche gli stessi dirigenti dell'Inter ai rappresentanti della Curva Nord - che Skriniar rimanga a Milano. La possibilità che un club, il Psg (oggi in calo) o un altro, si presenti con l'assegno giusto per lo slovacco, va comunque tenuta di conto. Se in Viale della Liberazione dovesse palesarsi un'offerta da 70 milioni, è evidente che per i motivi economici più volte spiegati (il famoso più 60 da raggiungere entro il 30 giugno 2023), il presidente Steven Zhang presserebbe i propri dirigenti per accettarla.