Inter, Telles può tornare a queste condizioni. Il futuro di Perisic e Dimarco…

Gli aggiornamenti in arrivo sui tre fronti per la fascia sinistra della formazione nerazzurra allenata da Simone Inzaghi

Beppe Marotta nelle scorse ore non ha chiuso al possibile ritorno all’Inter di Alex Telles. Non è una priorità di mercato, ma può diventare un’occasione per i nerazzurri in questa finestra di mercato in cui servirà creatività.