Inter, Condò: “Conte schiera Perisic, era un messaggio diretto alla società. Un’illazione, ma…”

Paolo Condò, nel suo editoriale per ‘La Repubblica’, ha parlato della classifica di fine 2020, con le due milanesi in testa. Anche dopo l’ultima dell’anno i rossoneri sono in testa a più uno. Niente sorpasso da parte dell’Inter ma il campionato è ancora lungo. Mai nerazzurri hanno fato registrare la settima vittoria di fila che “certifica una velocità di crociera ormai sostenuta. Dopo aver detto che nei prossimi giorni incontrerà i dirigenti per discutere se e come migliorare la squadra, il tecnico — che nella comunicazione interna segue percorsi molto personali — ha disegnato a Verona una formazione inedita aggiungendo un uomo all’attacco in un modulo leggibile come 3-4-2-1”, scrive Condò. Parla di Perisic ma sottolinea che non è riuscito a contribuire al gioco della squadra perché lui è un’ala. Ma potrebbe essere comunque stata una mossa utile o un ‘segnale importante’.

Secondo il giornalista intendeva dire alla società che in quel ruolo giocherebbe Papu Gomez. Tutt’un altro tipo di gioco dietro a Lukaku e Lautaro. L’argentino è anche capace di fare compiti difensivi, compiti a cui Eriksen invece non si è piegato. “Il messaggio di Conte assomiglia a un chiarimento: non è che non voglio il trequartista, uno come il Papu lo farei giocare. Nostra illazione ma ragionata”, sottolinea l’editorialista.

Da capire se a gennaio l’Atalanta sbloccherà la trattativa con l’Atalanta. Ma Marotta ed Ausilio devono prima cedere i giocatori non impiegati, come ha chiesto Suning. “Ma chi indovinerà il mercato di gennaio — proprio perché limitato — potrà fare un bel salto in alto”, conclude il giornalista.

(Fonte: La Repubblica, 24-12-2020)