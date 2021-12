Inter, conferme dirette su Adeyemi. Ma c’è un club davanti a tutti

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto chiarezza sul baby attaccante del Salisburgo, accostato anche all'Inter

L’Inter ha sondato il terreno per Karim Adeyemi. Un giocatore molto apprezzato dai dirigenti, per il presente e il futuro. C’è grande concorrenza però e soprattutto un club in pole position, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast: “Adeyemi? Chi era vicino all’agente al Golden Boy, ha confermato quanto detto nelle scorse settimane sull’Inter: c’è stato un incontro a Milano tra gli agenti e i nerazzurri. Ci sono state conferme dirette, ma il Dortmund è in vantaggio lato giocatore, deve trovare un accordo col Salisburgo sulle cifre. Colpo Borussia già a gennaio? Non è da escludere, i club tedeschi fanno spesso queste manovre. L’intenzione è di farne il grande colpo della prossima estate, se non l’erede di Haaland".