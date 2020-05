SM – Inter, conferme per Werner! Icardi-Lautaro trattative in stallo: ecco perché

Stallo improvviso, ma non troppo allarmante, tra Inter e Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. E’ quanto risulta a SportMediaset, che spiega come tra quattro giorni scadrà l’accordo tra i due club sul diritto di riscatto per il giocatore: i francesi offrono 50 milioni, i nerazzurri ne chiedono almeno 60. I dialoghi sono al momento fermi, considerando che Leonardo si trova attualmente in Brasile accanto alla madre che ha problemi di salute. Un tentativo per chiudere, comunque, entro il fine settimana sarà fatto, altrimenti trattativa libera anche dopo la scadenza. Icardi ha comunque dato il suo gradimento ad un ritorno a Parigi, nonostante sullo sfondo ci sia il feeling con la Juventus.

Lautaro Martinez, invece, vuole il Barcellona a tutti i costi, spiega l’emittente, ma la trattativa è stoppata perché i due club non trovano una contropartita che soddisfi i nerazzurri: Conte vorrebbe Arthur, al centro dell’operazione Pjanic, Semedo sembra voler fare altre scelte, Umtiti non interesse e Junior Firpo non sposta gli equilibri. Barcellona quindi ad ora spalle al muro per la fermezza del club di Zhang. L’Inter pensa comunque al post-Toro e si trovano conferme in una proposta recapitata a Timo Werner.