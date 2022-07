Inter, Lukaku ha già fatto una confessione importante: “Nello spogliatoio ha detto che…”

Urla, gol e assist. Romelu Lukaku è più carico che mai e ha fatto subito capire a tutti che il suo ritorno sarà una botta di adrenalina e mentalità per tutto l'ambiente Inter. E, soprattutto, che il gigante belga vede il suo futuro dipinto di nerazzurro, anche oltre il giugno del 2023, quando teoricamente scadrà il suo prestito a Milano e dovrebbe fare ritorno a Londra dal Chelsea. Ma, come riporta Sport Mediaset, le intenzioni di Big Rom sono ben altre. Tanto che, riferisce l'emittente, Lukaku avrebbe già confessato ad amici e compagni che il suo prestito è solo l'inizio di una seconda esperienza all'Inter destinata a durare nel tempo e non una breve parentesi.