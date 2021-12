Inter, contatti con Bremer: accordo non lontano, si infiamma il derby col Milan

Si infiamma la corsa al difensore brasiliano del Torino Bremer: ecco le mosse dell'Inter e la grande concorrenza

Tutti pazzi per Gleison Bremer . Il difensore brasiliano del Torino è uno dei calciatori più seguiti dell'intero campionato di Serie A grazie il vizio del gol - 10 con i granata, 5 l'anno scorso e 2 in questa stagione - e l'alto rendimento.

"Il Napoli ci pensa per sostituire il partente Kostas Manolas, Fabio Paratici ha la chiara intenzione di portarlo in Premier League con la maglia del suo Tottenham. [...] Il Milan stravede per Bremer tanto che gli scout rossoneri sono spesso di stanza al Grande Torino per studiarlo da vicino. Gleison è il grande obiettivo per rinforzare la difesa, il nome cerchiato in rosso sull’agenda della dirigenza. Un tentativo verrà fatto nelle prossime settimane, è derby di Milano anche sul mercato".