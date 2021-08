Handanovic un’altra stagione e poi? Inter, contatti in corso con un portiere

I dirigenti nerazzurri tengono d'occhio gli estremi difensori in vista della prossima stagione: contatti già in corso

Un’altra stagione con Samir Handanovic in porta e poi? L’Inter si sta guardando attorno in vista dell’anno prossimo. Come riportato da Calciomercato.com, “i dirigenti nerazzurri monitorano il mercato dei portieri in vista della prossima estate. Quando, senza un rinnovo del contratto o un trasferimento immediato, André Onana si svincolerà a parametro zero dall'Ajax. Sulle sue tracce c'è pure il Lione, che però non è ancora riuscito a concludere la trattativa per il suo acquisto. Così l'Inter resta in corsa e tiene vivi i contatti con il suo agente, che è lo stesso di Bellerin”, si legge. Ricordiamo che Onana sarà squalificato per doping fino al 4 novembre