Thuram, si chiude a gennaio? “Inter ottimista, contatti più intensi. Pronta la mossa”

L'Inter fa sul serio per Marcus Thuram e si sta muovendo per anticipare la concorrenza e anticipare l'acquisto dell'attaccante francese al prossimo mese di gennaio, senza attendere l'arrivo dell'estate quando, in scadenza di contratto, Thuram sarà libero di accasarsi a parametro zero. Secondo quanto riporta calciomercato.com, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti con l'entourage del calciatore per imbastire una trattativa che rischia di complicarsi con i Mondiali alle porte. Nei prossimi giorni, scrive la testata, l'Inter proporrà una cifra al Borussia Moenchengladbach per Thuram: