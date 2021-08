Inter, assalto a Thuram: nuovo contratto già pronto, ecco cifre e dettagli

Dialoghi in corso tra la dirigenza nerazzurra e Mino Raiola, agente dell'attaccante: si cerca l'intesa sul contratto

L’Inter prepara l’assalto con il Gladbach per Marcus Thuram. La dirigenza nerazzurra è pronta a trattare con il club tedesco e con Mino Raiola, agente del calciatore. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, attualmente il giocatore percepisce 2,5 milioni a stagione dal club tedesco, mentre i nerazzurri sono disposti a mettere sul piatto un accordo fino al 2026 a 3,5/4 milioni l'anno. I campioni d'Italia sfrutterebbero anche il Decreto Crescita, usufruendo di uno sconto del 50%: i 4 netti al club peserebbero per 6 milioni al lordo.