Inter, no da 3 mln per un baby: “Vuole la copertina dell’estate nerazzurra”

Si è messo in mostra già ieri contro il Lugano e non ha alcuna intenzione di fermarsi

Senza i big della rosa dell’Inter, in vacanza dopo gli impegni con le nazionali, il baby Satriano vuole vivere un’estate da protagonista con la maglia nerazzurra. Come riporta Calciomercato.com, “promosso dalla dirigenza nerazzurra dopo la stagione disputata con la Primavera di Madonna - 15 gol in 36 partite - l'ex Nacional di Montevideo ha tutto il desiderio di imporsi come uno dei volti da copertina dell'estate nerazzurra”. Classe 2001, Satriano ieri ha realizzato la rete del 2-2 in amichevole contro il Lugano.