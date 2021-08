Inter, colpo Correa dalla Lazio: ecco l’impatto a bilancio dell’affare

Molto dipenderà dal momento in cui scatterà l’obbligo di riscatto: andiamo a vedere nel dettaglio la situazione

Ecco quanto evidenziato dal sito: "Molto dipenderà dal momento in cui scatterà l’obbligo di riscatto. Se dovesse, come da indiscrezioni, scattare al primo punto conquistato dall’Inter nel 2022, l’Inter potrebbe iscrivere a bilancio Correa a 30 milioni con ammortamento annuo da spalmare su tutta la stagione (come già successo per Barella, annunciato in prestito con obbligo di riscatto e a bilancio poi iscritto come acquisto a titolo definitivo fin dall’estate). In tal caso, con un contratto quadriennale, l’Inter iscriverebbe a bilancio ammortamenti pari a 6,25 milioni di euro circa. A questi, vanno aggiunti circa 6,5 milioni di euro lordi legati allo stipendio, per un costo complessivo a bilancio pari a circa 12,75 milioni di euro a stagione.