Pedullà: “Inter-Correa ci siamo: già domani a Milano? La verità su Belotti”

Le ultimissime sul futuro del Tucu, atteso a Milano nelle prossime ore. Ma anche gli aggiornamenti sul Gallo

Il TucuCorrea all’Inter, ci siamo. Già nelle prossime ore l’argentino è atteso a Milano da Simone Inzaghi. Lo conferma anche Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia: “Correa raggiunge Inzaghi, noi lo abbiamo detto venerdì scorso, quando c’era silenzio totale su questo fronte. C’è stato un incontro positivo per il Tucu quel giorno, non c’è stato nessun accordo con Belotti, ma un sondaggio. Il Gallo sarebbe andato all’Inter, ma oggi è stata la giornata della svolta per Correa. Tra stasera e domani finiranno i documenti, già domani può andare a Milano. 30 + 1 milioni, solo il nome di Zapata sarebbe stato davanti a quello di Correa, poi sappiamo come è andata”, le sue parole.