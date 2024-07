Correa è in scadenza di contratto a giugno 2025 e, senza un rinnovo strumentale, non potrà essere ceduto in prestito

"Sul tavolo ancora non c’è ancora una proposta, ma il canale si è aperto. E sviluppi potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Il Tucu è l’esubero più complicato da sistemare per il club di viale Liberazione. Nelle due stagioni a San Siro non ha incantato, per usare un eufemismo. E in quella appena conclusa, trascorsa in prestito al Marsiglia, è andata perfino peggio. A meno di repentine evoluzioni, sabato prossimo sarà agli ordini di Inzaghi, comunque suo estimatore, per l’inizio della preparazione. Ma entro la fine del mercato estivo farà le valigie", aggiunge il CorSport.