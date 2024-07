"La prossima stagione sarà ancora più fitta di impegni con campionato, Coppa Italia, Champions, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. In queste condizioni, l'allenatore dovrà ricorrere a un turnover più incisivo per ridurre il minutaggio medio delle prime scelte. Quindi è necessario che il tecnico possa contare su due formazioni potenzialmente schierabili. In tal senso si leggono gli acquisti già conclusi di Zielinski, Josep Martinez e in particolare Taremi, che è stato il colpo senza costi di cartellino in attacco che ha dato inizio al domino. L'austriaco ha ricevuto sondaggi da Besiktas e Galatasaray ma la prospettiva di trasferimento in Turchia non lo entusiasma. La Fiorentina, altra pretendente per Gudmundsson, potrebbe essere un'opzione percorribile ma anche in questo caso Arnautovic non ha mostrato interesse. L'Europeo disputato senza lampi, poi, di certo non aiuta".