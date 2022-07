Repubblica – Inter, può partire anche Correa: “In uscita due tra questi tre nomi”

Anche Joaquin Correa può dire addio all’Inter . Ne parla oggi l’edizione online di La Repubblica, che si sofferma sui giocatori in uscita in questa finestra estiva di mercato.

“L'Inter è la regina della prima settimana di mercato, avendo ufficilializzato Lukaku, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e Onana. Ma, per regalare a Simone Inzaghi anche Dybala, Beppe Marotta deve convincere almeno due tra Sanchez, Correa e Vidal a lasciare la Pinetina. Insieme guadagnano circa 18 milioni di euro netti a stagione, troppo per una società che per far quadrare i conti dovrà sacrificare Skriniar, vicino al Psg", si legge.