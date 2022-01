CM – Inter, Onana in arrivo per la porta: cosa succede ora con Handanovic

La verità sul futuro di Handanovic, in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2022. In arrivo c'è Handanovic

André Onana è pronto a diventare il nuovo portiere dell’Inter. Cosa succede ora con Samir Handanovic? Il capitano nerazzurro, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022, non ha ancora deciso il proprio futuro. Ecco le novità da Calciomercato.com: “Onana ha trovato da tempo un principio di accordo con il club nerazzurro e nelle idee dei dirigenti sarà lui il titolare per i prossimi anni, il sostituto naturale di un Samir Handanovic in scadenza di contratto. La situazione intorno al capitano, titolare dal 2012, resta fumosa e sarà un passo da affrontare successivamente, prima Marotta e Ausilio puntano a chiudere con il nazionale camerunese.

Dopo 10 anni, le strade possono anche separarsi con la Lazio in testa nelle idee dell'agente di Handanovic, Fali Ramadani, a meno che Samir non decida di accettare il ruolo di riserva, limando quei 3,2 milioni di euro netti annui che percepisce come ingaggio. Onana, 26 anni da compiere, è stato bloccato dall'Inter per iniziare un nuovo ciclo, per rinfrescare una casella rimasta bloccata per tanto tempo”, si legge.