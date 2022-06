Di Marzio – Inter-Cremonese, asse caldo: dopo Radu i grigiorossi vogliono anche Agoumé

Doppio asse caldo, l'Inter lavora per piazzare alcune uscite in questi giorni di mercato. Particolarmente attivo è il canale con la neopromossa Cremonese, che in queste ore ha chiuso per l'arrivo in prestito del portiere Ionut Radu. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il club lombardo starebbe trattando con i nerazzurri anche il giovane centrocampista francese Lucien Agoumé, nella seconda parte dell'ultima stagione in prestito al Brest in Ligue 1 (insieme a Satriano).