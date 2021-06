Inter, una big italiana fa sul serio per D’Ambrosio: “È tra le cinque priorità”

Una squadra di Serie A è pronta a fare la propria offerta per convincere il giocatore nerazzurro: è una richiesta esplicita dell'allenatore

C'è una big italiana che è pronta a bussare alla porta dell'Inter per Danilo D'Ambrosio. Il duttile difensore nerazzurro, utilizzato sia nel terzetto dei centrali che a tutta fascia a centrocampo, è tra le principali richieste di un ex allenatore dell'Inter: Luciano Spalletti. Lo vuole per il suo Napoli e - come svela Calciomercato.com - è tra le cinque priorità per la squadra. Oltre a D’Ambrosio, le altre sono Marcos Senesi, Reinildo Mandava, Toma Basic e Jeremie Boga.