Cds: “Inter, Darmian non rientra nei piani: occorre stabilire come gestire la situazione”

Rimbalza da ieri la notizia di un imminente incontro tra la dirigenza dell’Inter e del Parma per discutere di mercato. L’indiscrezione è riportata anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che illustra i nomi sul tavolo tra le due società: “Da discutere, innanzitutto, c’è la questione Darmian, visto che la scorsa estate è stato acquistato in tandem dal Manchester United. Con l’idea che, dopo un anno, si sarebbe trasferito in nerazzurro. Ma il difensore non pare rientrare nei piani per la prossima stagione. Quindi occorre stabilire come gestire la situazione. Il club emiliano, peraltro, vorrebbe capire se esiste ancora interesse per Sepe, candidato in passato per diventare il vice di Handanovic, ma, come numero due, il club nerazzurro sembra ormai aver scelto Radu”, si legge.