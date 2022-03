Inter, questo baby attaccante tra gli osservati speciali: “Servono 40/50 mln”

Il primo nome in casa Inter per rinforzare l’attacco è quello di Gianluca Scamacca, ma occhio alle alternative: ne ha parlato così Fabrizio Romano

Il primo nome in casa Inter per rinforzare l’attacco è quello di Gianluca Scamacca, ma occhio alle alternative. Tra queste c’è sicuramente il classe 2000 Jonathan David del Lille. Ne ha parlato così Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA): “Non sono così sicuro che possa arrivare in Italia: ci sono tante possibilità forti all'estero, soprattutto in Premier. Non c'è dubbio che piaccia all'Inter, ha mandato degli scout a vederlo: il problema solito sono i costi, sarà difficile spostarsi da 40-50 milioni, non è un discorso caldo".