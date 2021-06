Inter, De Paul più lontano: l’Atletico Madrid offre un ingaggio da top

Le ultimissime sulla trattativa tra il club spagnolo e il trequartista argentino, da tempo tra gli obiettivi di mercato nerazzurri.

L'Atletico Madrid fa sul serio per Rodrigo De Paul. Ed è pronto a offrire un ingaggio da top player all'argentino, in Italia seguito da Inter e Milan. Cifre a cui al momento i club di Serie A non si avvicinano. Il numero 10 dell'Udinese - che chiede 40 milioni per il suo cartellino - guadagna 1 milione a stagione e a Madrid andrebbe a guadagnare molto di più. Secondo Calciomercato.com, "al nazionale argentino è stato proposto un contratto fino al 2026 da 3,2 milioni netti a stagione dall'Atletico Madrid". Le italiane osservano, al momento manca ancora l'accordo tra il club spagnolo e l'Udinese che chiede 40 milioni.