Inter, De Paul più lontano: un club ha pronti i 40 mln chiesti dall’Udinese

Aggiornamenti importanti sul futuro del trequartista argentino, da tempo nel mirino dei nerazzurri in chiave mercato

Rodrigo De Paul si allontana dall'Inter. Il trequartista argentino, da diverse stagioni nel mirino dei nerazzurri, può lasciare sì l'Udinese, ma per andare all'estero e in particolare in Spagna. Come sottolinea oggi La Repubblica, "è quasi impossibile arrivare a De Paul, per cui l'Atletico Madrid ha pronti 40 milioni di euro". Si tratta della cifra richiesta dal club friulano per lasciar partire il capitano e numero 10, che ormai è sempre più lontano dall'Italia. L'Inter osserva, ma l'argentino sembra destinato a vestire la maglia dell'Atletico su richiesta del Cholo Simeone in persona.