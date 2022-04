GdS – Inter su De Paul e Paredes: “A Milano c’è posto solo per…”

L’Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. I nomi caldi a centrocampo sono quelli di De Paul e Paredes, ecco lo scenario

L’Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. I nomi caldi a centrocampo sono quelli di De Paul e Paredes, entrambi argentini. Ecco quanto evidenzia La Gazzetta dello Sport: “Rodrigo e Leandro. Due partite l'uno contro l'altro e 35 insieme, con la maglia dell'Argentina. I due nomi che nell'ultimo mese sono stati accostati all'Inter per il centrocampo del prossimo anno si conoscono bene, hanno vinto una Coppa America fianco a fianco alcuni mesi fa e sono abituati a confinare tra loro in campo con la Seleccion. A Milano, però, non ci sarà posto per tutti e due.I campioni d'Italia sono infatti alla ricerca di almeno due profili a centrocampo, di cui solo uno può però avere il peso specifico (e salariale) di Rodrigo De Paul e Leandro Paredes”, si legge.