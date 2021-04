Addio? L’Inter dice no: “Era fra i nomi in bilico per il 2021-22, ma resterà a Milano”

Da sempre, il periodo tra aprile e maggio è quello in cui le società iniziano a programmare le mosse del futuro

Da sempre, il periodo tra aprile e maggio è quello in cui le società iniziano a programmare le mosse del futuro. L'Inter, in questo senso, sembra avere le idee chiare. Prendiamo il caso di D'Ambrosio: il difensore ex Torino ha un contratto in scadenza al 30 giugno e la sua posizione in queste settimane è stata in bilico tra la permanenza e l'addio. Ma il club nerazzurro, secondo calciomercato.com, avrebbe deciso di trattenerlo a Milano: