Inter, la decisione presa dalla società su Dimarco per presente e futuro

L’Inter ha le idee chiare sull’utilizzo di Federico Dimarco per questa stagione e per le prossime. La società ha fatto una scelta chiara

L’Inter ha le idee chiare sull’utilizzo di Federico Dimarco per questa stagione e per le prossime. Come svelato da Sky Sport, la società ha fatto una scelta chiara con il rinnovo di contratto dell’ex Verona: è lui il vice-Bastoni sul centro-sinistra. Simone Inzaghi lo vede meglio lì che a tutta fascia a sinistra, per la sua grande qualità in fase di impostazione di gioco. Si spiega anche così il colpo Robin Gosens. Dimarco nei piani del club è la prima alternativa in difesa, nel terzetto.