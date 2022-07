Repubblica – Inter, piace molto Demiral: può arrivare con questo scambio

Inter a caccia di un difensore da regalare a Simone Inzaghi dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer. La Repubblica fa il punto sulla situazione e in particolare fa un nome per il mercato dei nerazzurri.

"Sfumato l'affare Bremer, per l'Inter è tempo di ragionare sui movimenti difensivi: Milan Skriniar è sul mercato, anche se nell'ultima settimana il Psg non ha affondato il colpo. Simone Inzaghi non è felice del mancato arrivo di Bremer e ha chiesto alla società un altro difensore. Alla società nerazzurra piace molto Demiral: l'ex difensore della Juventus è stato riscattato dall'Atalanta per 20 milioni ma il suo futuro è in bilico. Al club lombardo piace molto l'attaccante Andrea Pinamonti - nel mirino del Monza - e le due società potrebbe pensare anche ad un'operazione con scambi di cartellini. Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi gli altri due profili sul taccuino di Beppe Marotta", si legge.