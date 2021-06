TS – Inter, ultimi dettagli per Nainggolan al Cagliari. A breve incontro per…

Le ultime novità sulle possibili cessione dell'Inter: non solo Nainggolan in uscita dal club nerazzurro in estate

Alessandro De Felice

L'Inter continua a lavorare sui calciatori in uscita e fuori dal progetto di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro sta limando le distanze col Cagliari per il passaggio a titolo definitivo di Radja Nainggolan.

Intanto Ashley Young è sempre più vicino al ritorno in Premier League, col Burnley che insiste, mentre - secondo quanto riferisce Tuttosport sono previsti nuovi in settimana con l'entourage di Radu, a cui è stato offerto un altro anno di contratto.