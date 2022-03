Inter, niente incrementi nell’ingaggio di Brozovic: tutti i dettagli dello stipendio

Tutti i dettagli del nuovo accordo firmato ieri tra Marcelo Brozovic e l’Inter. Ecco cifre e non solo del rinnovo del croato

Tutti i dettagli del nuovo accordo firmato ieri tra Marcelo Brozovic e l’Inter. Arrivano dal Corriere dello Sport, che oggi svela le cifre e non solo del rinnovo del croato: “Il nuovo contratto, quindi, prevede un ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro (non sono previsti incrementi di qui al 2026) , con alcuni bonus legati più che altro ai risultati, o meglio alle vittorie, della squadra.

Fino al termine della stagione, comunque, resterà valido l’attuale contratto, che garantisce al centrocampista per quest’ultimo anno circa 4,5 milioni, facilmente incrementali con alcuni bonus “facili”, visto che riguardano le presenze in campo. Da sottolineare che, per l’ultimo “chilometro” della trattativa, c’è stato il coinvolgimento dello studio Branchini, che, come è stato sottolineato in un post sul profilo Instagram dell’agenzia, ha affiancato Nikola Mandic e Marina Mikulic, rispettivamente procuratore e avvocato di Brozovic”, si legge.