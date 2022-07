Romano: “Inter, dialoghi al via per il colpo Milenkovic a titolo definitivo”

L’Inter si muove per Nikola Milenkovic. Sfumato Bremer, il difensore della Fiorentina è in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri

L’Inter si muove per Nikola Milenkovic. Sfumato Bremer, il difensore della Fiorentina è in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Così Fabrizio Romano ne ha parlato su Twitter: “L’Inter ha ora avviato i dialoghi per l’acquisto di Nikola Milenkovic a titolo definitivo dalla Fiorentina. È uno degli obiettivi principali dopo aver perso Bremer.