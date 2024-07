Inter, difensore cercasi: tra Hermoso e Danso spunta un terzo nome. E de Vrij…

La strategia di mercato dell'Inter dopo l'infortunio di Buchanan l'ha svelata il ds Piero Ausilio in persona ieri. "Ci siamo confrontati col mister, i nomi li conosciamo noi. Sarà un giocatore che occuperà il centro-sinistra della difesa perché Carlos Augusto di fatto è utilizzato come quinto. Ci stiamo orientando su un difensore sinistro, vedremo che opportunità ci darà il mercato: siamo molto calmi, non ci saranno novità da comunicare un giorno con l'altro, abbiamo tempo due mesi", ha detto. Il Corriere dello Sport aggiunge anche che "l’interesse dell’Al-Ittihad per De Vrij sembra farsi più concreto. L’olandese non ha chiuso la porta ai sauditi. E nemmeno l’Inter, anche per le direttive di Oaktree. Il club nerazzurro punta a un incasso almeno in doppia cifra.