Inter, difesa da rinnovare: il prezzo per il colpo Becao. E c’è un altro nome a 0

“Inter, difesa da rifare. E mira Becao e N’Dicka”, titola l’edizione odierna di Tuttosport sul mercato dei nerazzurri. Sono questi infatti i nomi in prima fila sul taccuino del duo Marotta-Ausilio per ringiovanire il reparto arretrato. La priorità resta sicuramente il rinnovo di Milan Skriniar , poi si penserà agli altri prolungamenti e agli innesti. “Darmian prolungherà, su D’Ambrosio si valuterà nei prossimi mesi, mentre su de Vrij al momento c’è una fase di stallo. Inzaghi sta già facendo pressioni ai suoi dirigenti affinché si arrivi a trovare un’intesa con la Lazio per riscattare Acerbi”, si legge sul quotidiano oggi.

Due nomi per la difesa Inter

Poi si passa ai nomi in entrata seguiti appunto dall’Inter: “L’obiettivo del club resta quello di affiancare a Bastoni, Skriniar ed eventualmente Acerbi, un centrale in più giovane, ma già con buona esperienza. Come detto, tra i profili valutati c’è quello di Becao dell’Udinese: il suo valore è di 12-13 milioni. Gioca sul centro-sinistra invece N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Francese, classe 1999, il giocatore è in scadenza di contratto e ha molte richieste. L’Inter monitora la situazione e potrebbe accelerare anche già a gennaio qualora il club tedesco chiedesse Gosens”, si legge.