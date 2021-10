Inter, tutti gli indizi portano a questo nome per la difesa: “Lo voleva già Conte”

Simone Inzaghi ha chiesto un rinforzo alla dirigenza dell'Inter per rinforzare la difesa: ecco l'indiziato principale

Simone Inzaghi ha chiesto alla dirigenza dell’Inter uno specialista della difesa a tre per gennaio. C’è un nome su tutti che seguono da vicino i nerazzurri, su indicazione dello stesso allenatore. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport: “L’Inter è alla ricerca di un rinforzo low cost e tutti gli indizi portano ad Armando Izzo, “sponsorizzato” da Mino Raiola e in uscita dal Toro dove il preferito sarebbe Bremer (che però ha costi fuori budget). Izzo che, tra l’altro, è stato a lungo seguito ai tempi di Antonio Conte e che - a differenza di altri profili (su tutti Ginter , in regime di svincolo) - ben conosce il campionato e potrebbe essere per Inzaghi un rinforzo pronto all’uso”, si legge.