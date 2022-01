CM – Inter, Digne in verità è il piano B: “Il primo nome sulla lista è un altro”

Non è Lucas Digne il primo obiettivo di casa Inter per rinforzare la fascia sinistra. Lo svela oggi Calciomercato.com, che fa un altro nome

Non è Lucas Digne il primo obiettivo di casa Inter per rinforzare la fascia sinistra. Lo svela oggi Calciomercato.com, che fa un altro nome per la corsia mancina nerazzurra: “Sulle tracce di Digne ci sono Chelsea e Inter, anche se per i campioni d'Italia non rappresenta una priorità. Infatti il primo nome sulla lista della spesa dei dirigenti nerazzurri per la fascia sinistra è ancora quello di Filip Kostic, 29enne nazionale serbo in forza all'Eintracht Francoforte. Se il club tedesco non dovesse lasciarlo partire subito, allora l'Inter rinvierebbe l'assalto alla prossima estate e nel frattempo ci proverebbe per il prestito di Digne”, si legge.