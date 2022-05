Stampa UK – Dimarco, l’Arsenal fa sul serio. Ma la richiesta dell’Inter è fuori budget

Il nerazzurro piace molto ad Arteta che lo vorrebbe come alternativa a Tierney. Il club interista chiederebbe 23 mln secondo quanto scrive The Sun

Di queste ore le indiscrezioni tutte inglesi che parlano di un Arsenal molto interessato a Federico Dimarco . Del calciatore nerazzurro e dell'interesse del club inglese parla il quotidiano The Sun che però spiega come la richiesta di 20 mln di sterline fatta dall'Inter sia considerata fuori budget per il calciatore che possa dare una mano a Tierney.

Il giocatore interista sarebbe stato individuato come un terzino da aggiungere alla rosa per completarla dopo l'infortunio avuto dal calciatore. Come alternativa Arteta avrebbe voluto il nerazzurro ma la richiesta interista al club inglese sembrerebbe esagerata per un calciatore che dovrebbe fare la riserva.