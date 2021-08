CorSera – Inter, le idee per il colpo in attacco: dipende tutto da Sanchez

Le novità dal quotidiano sulla ricerca del nuovo attaccante per i nerazzurri: sono diversi i profili valutati

L’Inter si muove per regalare un secondo colpo a Simone Inzaghi dopo l’arrivo di Edin Dzeko. E il Corriere della Sera oggi fa chiarezza sulla situazione: “I dirigenti nerazzurri sondano diversi profili per completare il reparto d’attacco: le opzioni sul tavolo sono diverse, sia per caratteristiche sia per i prezzi. Il problema è che sarà necessario prima comprendere l’entità dell’infortunio di Sanchez, fermo per un problema muscolare al polpaccio”, si legge. Da Joaquin Correa della Lazio a Duvan Zapata dell’Atalanta,, senza dimenticare Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, che costa 25 milioni.