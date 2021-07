Dopo Hakimi, la vera strategia Inter: “Quanto può spendere la società”

I nerazzurri hanno le idee chiare al momento per rinforzare la fascia destra dopo l'addio del marocchino

La strategia dell’Inter per sostituire Achraf Hakimi è definita. I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare sul mercato e al momento non sono previsti cambiamenti nel piano per rimpiazzare l’esterno marocchino. Come spiegato da Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, “l’Inter in questo momento non può spendere, neanche 15 milioni. Marotta e Ausilio aspettano che il PSG ufficializzi l’arrivo di Hakimi, manca pochissimo, e si sono messi alla finestra per un prestito con diritto di riscatto”, si legge.