GdS – Inter, due veri nomi per il dopo Hakimi. Ma prima queste cessioni

Le due piste su cui stanno lavorando i nerazzurri per la sostituzione dell'esterno marocchino. Prima però bisogna fare cassa

Prima di accelerare per regalare a Simone Inzaghi l’erede di Achraf Hakimi, l’Inter resta concentrata sulle uscite. Oltre a Radja Nainggolan, che aspetta l’intesa totale per tornare a Cagliari, sono altri due i giocatori pronti a dire addio ai nerazzurri. Ne parla così gazzetta.it nel podcast odierno sul mercato: “Le grandi manovre dell’Inter sono proiettate sulle uscite, utili per rastrellare i fondi per arrivare a Bellerin o Dumfries. Ai saluti c’è sicuramente Lazaro, che ha detto no al Benfica. Si scalda la trattativa per la cessione di Dalbert, è confermata la pista Cagliari, in prestito con opzione di riscatto a 6,5 milioni”.