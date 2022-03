Inter, non solo Onana: “Si pensa al doppio colpo di mercato dall’Ajax”

Dopo André Onana, l’Inter guarda ancora in casa Ajax. Non per un giocatore in scadenza questa volta: ecco l'obiettivo

Alessandro Cosattini

Dopo André Onana, l’Inter guarda ancora in casa Ajax. Non per un giocatore in scadenza questa volta, come svelato da Calciomercato.com: “L'Inter vuole rivoluzionare il proprio attacco in vista della prossima stagione e sta guardando in casa Ajax da dove arriverà a parametro zero anche il portiere André Onana. Piace molto Sebastien Haller (che l'Inter aveva trattato già ai tempi dell'Eintracht Francoforte) e ci sarà presto un nuovo contatto con i suoi agenti”, si legge.