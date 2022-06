Non solo Bremer, l’Inter pronta a fare due colpi in difesa: i nomi in lista

Non uno, ma due difensori da regalare a Simone Inzaghi per la sua Inter. Oggi La Gazzetta dello Sport svela i nomi in lista

Alessandro Cosattini

Non uno, ma due difensori da regalare a Simone Inzaghi per la sua Inter. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma prima sull’addio di Milan Skriniar (col PSG in pole sul Chelsea) e poi sui profili individuati dai nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato. Ecco quanto evidenziato dalla rosea sulle mosse di Marotta e Ausilio per la difesa.

Inter, due arrivi in difesa

“I colpi, in realtà, potrebbero - dovrebbero? - essere due, visto che in rosa al momento manca anche un’alternativa a De Vrij, dopo l’addio di Ranocchia. Gleison Bremer resta l’obiettivo primario: veloce, potente, affidabile, multiruolo. L’Inter col giocatore avrebbe già un principio di accordo, ma poi va convinto il Torino, che chiede 50 milioni. Gli altri nomi in lista sono Milenkovic della Fiorentina e Soyuncu del Leicester: entrambi in scadenza nel 2023, entrambi elettrizzati dall’ipotesi Inter. Ma prima di affondare il colpo, serve vendere Skriniar”, si legge sulla rosea.