Inter su Dragowski? La posizione della Fiorentina dopo l’arrivo di Italiano

Arrivano aggiornamenti da Firenze sulla volontà del club viola sul futuro del portiere polacco, accostato anche ai nerazzurri

Nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese all’Inter il nome di Bartlomiej Dragowski per la porta e in particolare per il ruolo di vice-Handanovic. L’ad Beppe Marotta ha smentito un possibile scambio con la Fiorentina con Stefano Sensi nella trattativa e da Firenze arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del polacco. Come scrive oggi La Nazione, “Dragowski tra i pali non si discute, nonostante i rumors in arrivo dalla Germania”. Niente futuro di Bundesliga e salvo sorprese nemmeno all’Inter, Vincenzo Italiano vuole ripartire da Dragowski in porta.