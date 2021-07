Inter, i due giovani che Inzaghi vuole valorizzare nella prossima stagione

L'allenatore nerazzurro ha le idee chiare e vuole puntare soprattutto su questi due giovanissimi nella nuova stagione

Sono due su tutti i giovani che il nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, vuole valorizzare nella prossima stagione. ha valorizzato un numero importante di calciatori alla Lazio. "Inzaghi ha lanciato 17 giocatori dalla Primavera biancoceleste, un chiaro segnale di come il tecnico non abbia timore di far muovere i primi passi ai ragazzi. Una buona notizia per Lucien Agoumé, corteggiato sul mercato ma che spera di avere le proprie chance come vice-Brozovic, e soprattutto per Martin Satriano. Il baby centravanti uruguaiano è una delle rivelazioni di questa prima parte del pre-campionato, a suon di gol si è ricavato spazio e ha stoppato il mercato", si legge.