Inter, solo due intoccabili in attacco: “Impensabile che il club molli questo nome”

Lautaro Martinez intoccabile nell’attacco dell’Inter? Non per La Gazzetta dello Sport, che fa altri due nomi

Lautaro Martinez intoccabile nell’attacco dell’Inter? Non per La Gazzetta dello Sport. Il club è pronto infatti a valutare eventuali offerte per il Toro, come svela oggi il quotidiano. I veri intoccabili sono altri due: “L’attacco, per motivi diversi, vede ad oggi solo due giocatori certi del futuro. Il primo è Dzeko, l’altro è Correa, che di fatto non ha mai avuto - colpa dei problemi fisici - la possibilità di esprimersi al top. Impensabile che l’Inter lo molli dopo una sola stagione, anche a fronte di un investimento - 30 milioni e uno di bonus - assai oneroso”, si legge.