Inter, parte un centrocampista a gennaio? Ecco i due nomi in entrata

La dirigenza dell'Inter si guarda attorno alla ricerca di eventuali rinforzi in entrata da regalare a Inzaghi

Dovessero arrivare offerte all’altezza per Arturo Vidal o Matias Vecino, l’Inter le valuterebbe già nel mercato invernale. E, in caso di partenza di un centrocampista, Calciomercato.com assicura che potrebbero arrivare rinforzi in entrata per Simone Inzaghi: “Se dovesse uscire qualcuno (complicato), potrebbe entrare qualcuno. E attenzione sempre al profilo di Nahitan Nandez, che è vero che sta facendo il laterale di destra, ma da mezzala, il suo vero ruolo, può diventare una risorsa in più. Senza dimenticare altri nomi, come Thorsby della Samp. Per regalare sostanza alla linea mediana”, si legge.