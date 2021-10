Mercato Inter, Inzaghi ha chiesto questi due rinforzi alla società per gennaio

I due colpi che l'allenatore dell'Inter ha richiesto alla dirigenza per rinforzare la squadra nel mercato invernale

Simone Inzaghi ha chiesto - finora - due rinforzi alla dirigenza dell’Inter in vista del mercato invernale. In particolare, sono quelli indicati da Tuttosport i profili richiesti per avere più opzioni in rosa: “Un vice Dzeko e uno specialista della difesa a tre. Questi i profili che l’Inter sta scandagliando in vista della riapertura del mercato, anche perché in mezzo al campo - al netto delle decisioni che andranno prese con Eriksen - c’è abbondanza (Inzaghi deve ancora “scoprire” Gagliardini e attende un po’ di continuità da Sensi)", si legge.