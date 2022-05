Sky – Inter, non è Dybala la priorità in entrata: ecco i primi due obiettivi

Non è Paulo Dybala la priorità di casa Inter sul mercato. Ecco i primi due obiettivi dei nerazzurri verso l'estate

Non è Paulo Dybala la priorità di casa Inter sul mercato. Sky Sport assicura che i nerazzurri in primo luogo si stanno muovendo su altri due fronti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: “In entrata, gli obiettivi principali sono Gleison Bremer del Torino e Kristjan Asslani del'Empoli, individuato come vice Brozovic”, si legge. Un capitolo a parte merita Mkhitaryan, che può arrivare in nerazzurro a parametro zero dalla Roma.