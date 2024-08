Sky – Inter, con Dumfries si vuole evitare uno Skriniar-bis. Per il rinnovo…

Aggiornamenti dallo studio di Sky Sport sul rinnovo di Denzel Dumfries: si vuole evitare che vada via a parametro zero

"Il rinnovo di Dumfries è sempre un aspetto delicato. Lunedì si sono incontrate le parti, i dirigenti e l’entourage. Si vuole evitare uno Skriniar bis, ovvero che vada via a zero. Dall’incontro è emersa la grande volontà di proseguire insieme verso il rinnovo", le parole del giornalista in studio.