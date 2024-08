Intervistato da Controcalcio.com, Massimo Moratti ha parlato dell'Inter tra mercato e il sogno Champions League. "Non so se il mercato è finito, ma con gli arrivi di Zielinski e Taremi più anche altri che sono stati presi, restiamo senza dubbio la squadra da battere in Italia. Di questo ne sono felice ed entusiasta, vediamo come si muovono gli altri, ma a me sembra che non ce ne sia per nessuno, l’Inter resta una squadra completa, guidata sia in società che sul campo in maniera egregia, direi perfetta...".