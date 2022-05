CM – Inter, non solo Lautaro: anche questo nome a sorpresa tra i sacrificabili

Un nome a sorpresa tra i sacrificabili di casa Inter in chiave mercato. Lo ha svelato oggi Calciomercato.com

Un nome a sorpresa tra i sacrificabili di casa Inter in chiave mercato. Lo ha svelato calciomercato.com in vista della prossima sessione estiva: “Fra i big della rosa dell'Inter non c'è solo Lautaro Martinez che è fra i giocatori sacrificabili in sede di mercato. Anche Denzel Dumfries che sta riscuotendo tanto successo grazie alla sua crescita in campo, potrà essere ceduto davanti a cifre importanti. Su di lui c'è l'interesse del Bayern Monaco”, si legge.