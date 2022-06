GdS – Inter, calcio di Inzaghi fatto apposta per Dybala. E avrà un compito chiave

Un compito chiave per Paulo Dybala nell’Inter di Simone Inzaghi. L’argentino è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra, mancano gli ultimi dettagli che saranno rivisti nel summit in programma entro martedì . Così La Gazzetta dello Sport si sofferma su ciò che Dybala potrà dare in campo ai nerazzurri di Inzaghi.

“Qualità Dybala sarà una nuova arma in più per i calci piazzati, diventati ormai una specie di maledizione per i nerazzurri: Eriksen nel 2021 aveva messo fine a un digiuno di gol su punizione lungo quasi tre anni, quest’anno solo Dimarco è riuscito a gioire, nonostante l’arrivo di un altro specialista come Calhanoglu. Il calcio di Inzaghi esalta i piedi buoni e sembra fatto apposta per far riemergere il talento di Dybala. Che non si è perso, ma ha solo bisogno di nuova fiducia per risbocciare. L’Inter lo aspetta: un ultimo faccia a faccia prima dei fuochi d’artificio”, si legge.